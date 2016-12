Juventus, Evra fuori un mese

14:15 - Bruttissime notizie per la Juventus, impegnata mercoledì nel turno infrasettimanale a Genova contro il Genoa di Gasperini. I bianconeri, infatti, saranno costretti a fare a meno per un mese di Patrice Evra. Il francese, infortunatisi nei giorni scorsi durante un allenamento, è costretto allo stop a causa di una "lesione a carico del bicipite femorale della coscia sinistra", come hanno evidenziato gli esami che il giocatore ha sostenuto in mattinata.