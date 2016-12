Juventus, ecco Pjaca: "Qui per la Champions e vincere trofei"

Prima di trovare l'accordo con la Juventus, Pjaca era stato a un passo dal Milan oltre che ad altri club di mezza Europa. Poi la scelta è ricaduta sul bianconero: "Credo sia una squadra eccellente e con una storia ricca di successi. La squadra crescerà ancora nei prossimi anni e avrò la possibilità di giocare in Champions, questa è la mia principale motivazione. Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere ancora".



Resta da capire in che ruola giocherà il talento croato: "Alla Dinamo giocavo ala sinistra ma ho ricoperto anche altri ruoli a centrocampo. Credo di poter giocare in qualsiasi posizione, dipenderà dalla scelta dell'allenatore. Io sarò felice di aiutare la squadra in qualsiasi ruolo, qui ognuno sa benissimo cosa deve fare e qual è il proprio ruolo. La stessa cosa varrà per me. Mi aspetto di diventare un giocatore vero nei prossimi anni e di rendere felice il mister".



L'avventura nel campionato italiano è un bel salto di qualità: "Sono appena arrivato e voglio che questo sia il mio futuro. Sono concentrato sulla Juventus e non penso a cosa verrà più avanti. Questo torneo è diverso da quello croato, ci sono squadre fortissime e sarà sicuramente difficile vincere. Questa squadra però è ottima e giocherà benissimo. Vinceremo lo scudetto, questo è il nostro obiettivo. Prima di venire alla Juventus ho parlato con Mandzukic, mi ha parlato molto bene dei compagni, degli allenamenti, dei tifosi, di tutto. Mi ha aiutato molto nella scelta".



In bianconero vestirà la maglia numero 20: "E' il mio numero, lo indossavo anche alla Dinamo e l'ho voluto conservare. Qui alla Juve ci sono ottimi giocatori da cui posso imparare, ma il mio idolo è Ronaldinho".