Juventus, ecco la nuova maglia 2015-2016

15:30 - Rispetto per la tradizione, senza rivoluzioni particolari e per la prima volta con le tre stelle gialle a sottolineare i 30 scudetti (quasi 31) conquistati dopo le querelle degli anni passati (potrebbero essere quattro se la squadra di Allegri si aggiudicherà la 10a Coppa Italia della storia e con essa la stella d'argento). Sul sito todosobrecamisetas.com le immagini della prima maglia della Juventus per la prossima stagione con le consueta righe verticali bianconere. E' la prima casacca dell'era Adidas dopo l'addio alla Nike.