Juventus, ecco Cuadrado: "Qui per restare a lungo"

Alla Juventus è il Cuadrado -day: "Sono qui per restare a lungo - ha dichiarato il colombiano - e sono molto contento di vestire il bianconero". Al Chelsea una parentesi negativa: "Mi sono sempre allenato bene, ma c'era tanta concorrenza e una squadra solida. Ora penso alla Juventus e darò tutto per questa squadra in qualsiasi posizione Allegri mi chiederà di giocare". Domenica la Roma : "Sono pronto, possiamo andare all'Olimpico a vincere".

Come stai, sei pronto per giocare già contro la Roma?

Ringrazio Dio, la Juventus e il mio procuratore per essere alla Juventus. Sto bene, mi sono sempre allenato bene e sono pronto per giocare già domenica se il mister vuole

E' un passo indietro nella tua carriera questo?

No, non lo vedo così. E' stata la scelta migliore in questo momento della mia carriera.

Cosa non ha funzionato in Inghilterra al Chelsea? Che numero hai scelto?

Non lo so. Sono stato sempre un professionista e mi sono allenato benissimo, ma non è bastato. Io ero sempre prontissimo, ho avuto qualche possibilità ma la squadra era già formata. Ho scelto il 16, l'unico disponibile

Cosa ti ha detto Mourinho prima di tornare in Italia? E cosa Allegri?

José non mi ha detto niente. Ho fatto una scelta giusta secondo me e spero di fare bene qui alla Juventus e lottare per vincere. Con Allegri non ho ancora parlato tantissimo, ma negli allenamenti parla molto e io devo solo farmi trovare pronto

Il fatto di essere in prestito è un ulteriore stimolo per la tua stagione?

Sì, sono molto contento di essere qui. L'essere in prestito mi dà ancora più forza per cercare di avere continuità qui

Nel 4-3-1-2 troveresti posto?

La concorrenza c'è sempre nei grandi club. Io devo solo farmi trovare pronto e disponibile, Allegri sa dove posso giocare e come. Deciderà lui come e dove farmi giocare

Come vivi l'avvicinamento alla Champions?

Sarà una cosa emozionante, è un girone difficile ma possiamo passare

Qual è il ruolo che preferisci e cosa puoi portare come valore aggiunto?

Ho sempre giocato nel 4-3-1-2 e nel 3-5-2. Darò il mio meglio in qualsiasi posizione mi chiederanno di giocare

Si sono fatti sentire da Firenze?

Firenze come Lecce e Udine sono parte della mia carriera, mi hanno fatto crescere. Ora sono contento di essere alla Juventus

Che partita ti aspetti tra Roma e Juventus?

Sappiamo che sarà difficilissimo contro una grande squadra, ma andremo là convinti di poter vincere. Sappiamo di essere forti e abbiamo tutto per andare a imporre il nostro gioco all'Olimpico