Juventus e Carpi nelle figurine speciali "Il film del campionato"

La Panini realizzerà otto figurine speciali per celebrare la Juventus Campione d'Italia, la vittoria del Carpi in Serie B e gli altri grandi protagonisti della stagione appena conclusa. Ai neo-Campioni d'Italia sono dedicate due figurine che ritraggono, rispettivamente, la festa-scudetto della Juventus e un primo piano dell'allenatore Massimiliano Allegri che alza il trofeo. Altre figurine sono dedicate poi alle prime tre squadre classificate in Serie B e promosse in Serie A TIM: vi sono raffigurati, infatti, i momenti di esultanza dei calciatori del Carpi, del Frosinone e del Bologna. Ulteriori tre figurine ritrarranno gli altri protagonisti dello scorso Campionato: la prima è ancora a tinte bianconere ed elegge Carlos Tevez come “uomo dell'anno”; la seconda ritrae la coppia di capocannonieri, Luca Toni e Mauro Icardi; mentre la terza è dedicata al centrocampista della Lazio Felipe Anderson per il suo “alto rendimento” stagionale. Queste otto figurine extra saranno distribuite in omaggio lunedì prossimo 29 giugno, nell'esclusiva bustina “Il Film del Campionato – Lo Sprint Scudetto” abbinata ai quotidiani Corriere dello Sport/Stadio e Tuttosport. Andranno così a completare la collezione “Calciatori 2014-2015”, insieme alle altre otto figurine speciali sui protagonisti del girone d'andata, distribuite ai primi di febbraio.