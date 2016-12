Juventus, Dybala sta meglio

Mentre le Nazionali giocano, Allegri e Juventus fanno la conta degli infortunati. Cinque le situazioni da monitorare. Sia Dybala che Barzagli dovrebbero essere a disposizione contro l' Empoli . Il difensore non ha riportato lesioni, mentre l'argentino si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato la favorevole evoluzione della patologia muscolare. Chiellini cerca la forma migliore. Problema al polpaccio per Lichtsteiner, Marchisio in dubbio.

Paulo Dybala ha fatto conoscere la sua situazione direttamente da Twitter. L'argentino prima si è complimentato per la vittoria dell'Argentina sul Cile, poi ha scritto "Sono già concentrato per recuperare". Il problema muscolare accusato nel derby non dovrebbe avere complicazioni, Allegri conta su di lui per la ripresa del campionato. Anche gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto in giornata fanno pendere per un certo ottimismo, visto che hanno evidenziato la favorevole evoluzione della patologia muscolare.



Situazione simile per Andrea Barzagli, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per un sovraccarico alla coscia sinistra ma, considerando infortuni (Chiellini) e squalifiche (Bonucci), farà di tutto per esserci.

Giorgio Chiellini, dopo le assenze in Champions e contro il Torino, dovrebbe recuperare dal sovraccarico al soleo destro ma i medici ci vanno cauti proprio perché non è la prima volta che viene annunciato il suo ritorno in gruppo. Anche per Marchisio problema al soleo, ma è quello sinistro ed è lesionato, e dovrebbe trovare posto in panchina. Lichsteiner è la situazione sulla quale i bianconeri sono più concentrati perché è vero che il problema accusato dal terzino non sembra serio ma il fatto che la Svizzera non l'abbia fatto rientrare in Italia siginifca che c'è il rischio di un impiego martedì con la Bosnia.