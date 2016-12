Juventus, Dybala meglio di Tevez: gioiello blindato

Nel déjà vu bianconero che ha portato la Juventus a festeggiare il quinto scudetto consecutivo, c'è una stella che ha saputo brillare più delle altre: quella di Paulo Dybala . Il suo compito era di non far rimpiangere Tevez, non facile ma ce l'ha fatta. Decisivo in campo e leader nello spogliatoio, l'argentino ha siglato 23 gol contro le 21 dell'Apache mettendo la firma anche su Supercoppa e contro il Bayern . Tevez è un ricordo.

Eppure qualcuno al suo arrivo il naso l'aveva storto considerata la poca esperienza e la giovane età. Supercoppa a parte, a La Joya è servito un periodo fisiologico di apprendistato, ma quando si è sbloccato non c'è più stata gerarchia o turnover che reggesse il confronto. Ventitré gol stagionali, spesso decisivi e la voglia di stupire che non è mai mancata. La consacrazione è attesa nella prossima stagione, ma le sirene di mercato da mezza Europa non mancano per un gioiello già decisivo ma di assoluta prospettiva. La Juventus però di privarsene non ha alcuna intenzione e il prezzo non è stato fissato. Su Dybala e con Dybala è partito il nuovo ciclo bianconero, vincente fin da subito, con tanti saluti alla nostalgia di casa di Carlos Tevez.

LE STATISTICHE

• La Juventus ha chiuso la stagione con 91 punti in campionato: nella sua storia in un campionato a 20 squadre ha fatto meglio solo nel 2013/14 (102) e in generale solo l’Inter 2006/07 (97).

• La Juventus ha vinto le ultime 16 gare interne di campionato e non ha subito gol nelle 11 più recenti.

• La Juventus ha eguagliato altri due record: i soli 20 gol subiti in un campionato a 20 squadre (Juventus 2011/12), i 22 clean sheet in un singolo campionato di Serie A della Juventus 2013/14 e del Milan 1993/94.

• Quarto assist da calcio da fermo per Dybala in questa Serie A. Solo Viviani del Verona ne ha fatti di più (5).

• I due gol allo Juventus Stadium di Evra in Serie A sono arrivati entrambi contro la Sampdoria.

• Nessuna squadra ha subito più gol nel primo tempo della Samp in questa Serie A (31).

• 19° gol di Paulo Dybala in questa Serie A: per la quarta volta in questa Serie A l'argentino ha fatto assist e segnato nella stessa partita.

• Quello di Evra contro la Samp è il gol più veloce segnato dalla Juventus in questo campionato (4 minuti e 56 secondi).

• Paulo Dybala ha partecipato a 28 gol in questa Serie A (19 reti, 9 assist), record per un giocatore della Juventus in un singolo campionato dal 2007/08.

• La Sampdoria ha chiuso il campionato a 40 punti: secondo peggior risultato per i blucerchiati nella Serie A con 20 squadre dopo i 36 del 2010/11, anno della retrocessione.

• La Samp ha raccolto solo 4 punti nelle ultime sei giornate di campionato e in cinque di queste non ha segnato.

• Chiellini non segnava in campionato dal febbraio 2014 contro l’Inter (63 partite): da quando è alla Juventus, il difensore ha chiuso solo 2 campionati di A su 11 senza segnare: 05/06 (17 gare) e 14/15 (28 gare).

• Terzo gol in campionato per Bonucci, che eguaglia il suo primato personale di marcature stagionali dello scorso campionato: gli ultimi 8 gol in Serie A di Bonucci sono arrivati in casa.