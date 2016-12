Juventus, Dybala meglio di Tevez e adesso Allegri sorride

Paulo Dybala meglio di Carlos Tevez . Chi lo avrebbe mai detto in estate? Nessuno. Da un argentino all'altro e Massimiliano Allegri sogna la grande rimonta, dopo le cinque vittorie di fila. Il tecnico bianconero aveva promesso una classifica migliore entro Natale e sta portando a termine, con grandi risultati, la sua missione. Guidata da un grande Dybala , che sta lasciando Morata in panchina (l'unico uomo triste a Vinovo), la Juve poco alla volta si sta avvicinando alla vetta. Dati alla mano, il ragazzo arrivato da Palermo per 40 milioni di euro (32+8 di bonus) ha giocato una gara in meno di Tevez : Dybala è a quota 14 contro i 15 dell'ex bianconero. Solo 10 le partite da titolare (945 minuti disputati) contro le 13 del giocatore del Boca Juniors . Il risultato? Stessi gol, 7, e stessi assist, 3. E quello contro la Lazio è di una bellezza tecnica senza precedenti. Controllo, tiro al volo e Marchetti (goffamente) battuto. Inoltre, Dybala ha messo lo zampino anche sul vantaggio: palla in mezzo e autorete di Gentiletti. Una gara da incorniciare. Allegri lo ha saputo dosare fin dall'inizio e ora la rincorsa della Juventus parte da lui. Poco alla volta sta diventando protagonista del nuovo progetto bianconero, che in estate ha dovuto salutare Tevez, Pirlo e Vidal . Ma l'erede del Brigante adesso ce l'ha in casa. Guardando questi numeri, chissà cosa dirà Maurizio Zamparini : nelle scorse settimane si era detto pentito di averlo ceduto al club di Andrea Agnelli e aveva criticato le scelte in attacco di Allegri. Un mese dopo è cambiato tutto. A Dybala è tornato il sorriso e Zamparini ha altri pensieri che gli ronzano in testa. Il calcio è così: in continua evoluzione.

LE STATISTICHELa Juventus ha vinto le ultime cinque partite di campionato, non ci riusciva da ottobre 2014

Presenza numero 400 per Gianluigi Buffon in Serie A con la maglia della Juventus

La Juventus ha segnato il suo primo gol nei primi 15' di gioco in questa stagione: nessuna squadra invece ne ha presi più della Lazio nello stesso intervallo di tempo in questa Serie A (sei)

È la seconda volta in questo campionato che la Juventus segna due gol nel primo tempo: la prima contro l'Empoli

È la settima volta che la Juventus non subisce tiri nello specchio nel primo tempo, solo il Napoli (nove) ha fatto meglio

Paulo Dybala ha preso parte attiva a 10 gol in questo campionato (sette reti e tre assist) nella scorsa stagione dopo 15 giornate arrivò a 11 (sette reti, quattro assist)

Nella sua prima stagione bianconera Tevez alla 15.a giornata aveva segnato sette gol e realizzato tre assist, proprio come Dybala fino a questo momento

Quello per il gol di Dybala è stato il primo assist di Mario Mandzukic in Serie A

E' la seconda volta che da titolare Mandzukic non fa alcun tiro, la prima sempre a Roma

La Lazio ha subito due autoreti, nessuna squadra di più in questo campionato: dall'altra parte la Juventus ha beneficiato di due autoreti, di più solo il Carpi con tre.