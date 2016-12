Juventus, Dybala: "Benvenuto Pipita ma i rigori li tiro io"

"Cerco di aiutare la squadra anche facendo gol - sono le parole di Paulo Dybala sulla Gazzetta dello Sport - sono contento per questo ma soprattutto perché contro il West Ham abbiamo fatto una bellissima partita. Sappiamo che siamo una delle squadre più forti che ci sono e adesso possiamo anche giocare meglio dell’anno scorso. Dani Alves? Non c’è bisogno di dire niente, basta guardarlo. E’ un giocatore tecnicamente straordinario, è fortissimo e penso che anche lui abbia alzato il livello tecnico di questa squadra. Quando hai gente come Dani e Pjanic riesci a trovare i passaggi con più facilità e anche gli spazi".



L'arrivo di Higuain ha reso felice l'ex Palermo: "Prima che arrivasse gli ho mandato un sms per sapere come stavano le cose, lui mi ha detto che stava trattando e che voleva venire da noi. Quando ho saputo che era tutto fatto sono stato contentissimo. Gonzalo è un bomber e questo non devo dirlo io, l’anno scorso ha fatto 36 gol, un record nella storia della Serie A, speriamo di poterlo aiutare a segnare tanto e che lui possa aiutare noi in campionato. Certo, qui alla Juve sarà più difficile, perché c’è tanta concorrenza. Anche Mario sta bene e lo sta dimostrando".



Ma sui rigori non si scherza. Anzi sì: "Ho già detto al Pipita che il primo tocca a me, poi sceglierà Landucci". E per quanto riguarda le punizioni: "Tanti giocatori si sono fermati a tirare: Pjanic, Dani Alves, io, Pereyra e Higuain. Abbiamo fatto un bel clan del giovedì, ci divertiamo e miglioriamo. Tutti vogliamo tirarle, non ci sono tante punizioni però in campo ci metteremo d’accordo".



"Quest’anno vogliamo il sesto per fare la storia. Siamo la Juve, se non facciamo un grande campionato sarà un fallimento. L’unica cosa che conta qui è vincere, ma siamo pronti: lotteremo per tutti i trofei" ha concluso Dybala.