Juventus, doppia beffa: Cuadrado fa fuori Caceres

Doppia beffa per la Juventus e Massimiliano Allegri. Nel match tra Uruguay e Colombia, valida per la qualificazione al mondiale del 2018, Caceres è finito ko dopo 15' per un fallo di Cuadrado, poi espulso nel finale. Il difensore era appena stato reintegrato in rosa, dopo l'incidente in auto per le strade di Torino. Quando sbarcherà nel capoluogo piemontese, il difensore sarà valutato dai medici bianconeri: al momento, è a rischio per l'Inter.