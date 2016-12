Juventus, Dani Alves: "Qui per vincere la Champions"

"Sono venuto alla Juventus per vincere la Champions". Schietto e diritto al punto, Dani Alves ha spiegato la scelta di lasciare Barcellona per vestire il bianconero: "Voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo, ma dobbiamo migliorare. In Champions ogni singolo dettaglio va curato". Una mano la potrà dare Higuain che a Zagabria si è sbloccato: "Può fare la differenza, ma non diamogli tutto il peso. Può farci fare il salto di qualità".

Il brasiliano di Champions League se ne intende viste le tre conquistate con la maglia del Barcellona, ma non è sazio, anzi a Torino vuole calare il poker pur consapevole delle difficoltà: "Io sono venuto qui per conquistare la Champions League, ma per farlo dobbiamo migliorare in tanti piccoli aspetti. Qui ci sono tanti giocatori bravi e Higuain può farci fare il salto di qualità offensivo, ma non dobbiamo puntare solo su di lui. Dobbiamo essere una squadra e non dare il peso a un singolo giocatore".