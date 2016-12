Juventus, con Adidas tornerà la terza stella sulle maglie

20:35 - La Juventus, su consiglio dell'Adidas, sponsor tecnico dalla prossima stagione fino al 2022, rimetterà la terza stella sulla maglia da gara. Per il momento è ancora un'idea, ma il consiglio della società tedesca dovrebbe essere accolto con favore dai bianconeri portando allo slogan "Tre bande e tre stelle". Le condizioni tecniche ci sono, anche per Lega e Figc gli scudetti sono almeno 30, ma resta da ufficializzare la decisione.

Proprio sulle stelle in passato la Juventus si scontrò con le istituzioni quando nel 2012, dopo la vittoria del trentesimo scudetto (il 28esimo per la Figc), l'idea di cucire le tre stelle fu bocciata per via del regolamento di approvazione delle divise. Comparve la scritta "30 sul campo" che in seguito fu abbandonata. Ora che anche per la Figc i titoli nazionali sono 30, non ci sarebbe alcun impedimento al ritorno dei tre simboli e il pressing dell'adidas potrebbe portare al ritorno alla tradizione. Certo i tifosi bianconeri non la prenderebbero male.