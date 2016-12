Juventus, Chiellini: "Messi, Suarez e Neymar sono infermabili"

Mancano 11 giorni alla finale di Champions League contro il Barcellona e Giorgio Chiellini è pronto alla grande sfida. "Da inizio anno i tifosi ci chiedono di vincere la Champions, snobbando quasi il campionato" ha detto in esclusiva a Premium Sport. La MSN è il pericolo pubblico numero 1: "Sembrano immarcabili. Con le nostre qualità possiamo limitarli, poi non esistono marcature a uomo per Messi, Neymar e Suarez. Questa Juve è una squadra davvero tosta da battere per tutti gli avversari".