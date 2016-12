Juventus, Chiellini: "Cambio squadra? Forse in un'altra vita..."

15:10 - Quello fra Giorgio Chiellini e la Juve è un amore destinato a durare in eterno. Il difensore bianconero, intervenuto a Torino in un incontro pubblico, ha sottolineato il suo legame con la Vecchia Signora: "Giocare in un'altra squadra? Forse in un'altra vita... La Juve è la mia ultima squadra". Poi si parla di Conte e Allegri: "Sapevamo che con Conte non poteva durare in eterno, con Allegri si è creato subito il feeling per continuare a vincere".

Chiellini è stato l'autentico mattatore nel corso delle celebrazioni per i 10 anni della piazza dei Mestieri, a Torino, dove ha risposto alle domande e alle curiosità di 300 ragazzi che tutti i giorni studiano per imparare una professione: "L'addio di Conte è stato inaspettato. Ma ora siamo contenti di lavorare ancora con lui in Nazionale. Purtroppo, il Mondiale è una ferita che ci portiamo dentro, è stata una grande delusione. Ora stiamo iniziando un nuovo ciclo, speriamo un giorni di essere ricordati anche noi come le Nazionali vincenti di Lippi e Bearzot". Chiellini ha accennato poi agli impegni con Atletico Madrid e Roma: "Affrontiamo una settimana importante, speriamo di continuare a far bene".