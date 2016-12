Juventus, che paura: il Barcellona su Dybala

Adesso i tifosi juventini si possono preoccupare davvero perché rischiano di perdere il loro nuovo idolo. Il corteggiamento del Barcellona fa sempre piacere e giocare con degli extraterrestri come Messi, Neymar e Suarez può essere un grande stimolo. In questa rimonta, cinque vittorie di fila, è stato Dybala a lasciare il segno: 21 gare (14 in campionato, 6 in Champions e una in Supercoppa) e 8 gol (7 in serie A e uno in Supercoppa). La palla adesso passa a Beppe Marotta, chiamato a resistere all'assalto del Barcellona. I catalani, se proprio dovrà andare via dall'Italia, sono la squadra prescelta dall'argentino. Juve e Real Madrid (l'altra pretendente) se ne faranno una ragione.