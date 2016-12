Juventus, che figuraccia: campagna abbonamenti copiata dal Badajoz

16:56 - Non c'è pace per la campagna abbonamenti alla stagione 2015/16 della Juventus. Dopo le polemiche per il rincaro del 10% dei prezzi, arrivano le accuse di plagio da parte del Badajoz. La Juventus ha copiato la foto di una ragazza che esulta con la faccia dipinta di bianconero, cambiando ovviamente solo lo slogan, per pubblicizzare la nuova stagione. Scoperta la cosa il club di quarta divisione spagnola ci ha scherzato su: "Se i vicecampioni d'Europa seguono i tuoi passi, sei sulla buona strada. Ciao Juventus, non preoccuparti, la risolviamo con un'amichevole a Badajoz. Saluti". La società bianconera accetterà l'invito per rimediare alla figuraccia?

Responsabile del misfatto l'agenzia di creativi che ha realizzato la cartellonistica, la Indipendente Ideas fondata da Lapo Elkann, che ha preso decisamente spunto da uno slogan lanciato da una squadra della quarta serie spagnola per chiamare a raccolta i tifosi prima della sfida con il Real Murcia B utilizzando. In ogni caso non si tratta di plagio, ma di svista: le due società hanno scaricato lo stesso tema dalla rete per realizzare il manifesto.

LA RISPOSTA: NESSUN PLAGIO, SOLO CASUALITA'

Plagio? No! Solo un caso. Lo sostiene l'agenzia che ha curato la campagna abbonamenti juventina, l’Independent Ideas. La società è "difesa" con una nota stampa nella quale ha rigettato l'accusa di aver copiato l'idea del Badajoz: "Avevamo proposto l’idea già lo scorso anno. Una volta ideata la campagna trovammo diversi riferimenti fotografici su un popolare sito web di immagini di repertorio (una foto comunque assai simile a quella utilizzata, nda). Quando Juventus Fc ha dato l’approvazione per la nuova campagna abbonamenti abbiamo prodotto l’idea in oggetto, eseguita peraltro con uno scatto ex novo. La campagna è stata poi pubblicata a partire dal 16 giugno 2015, senza sapere che il Badajoz, team calcistico della Terza Divisione spagnola, il 25 maggio 2015 avesse appena utilizzato un’immagine simile, accessibile sulla stessa banca immagini pubblica sopra citata, per una sua comunicazione. Questi sono i rischi del mestiere, soprattutto quando si hanno gli stessi colori. È quindi evidente che né Juventus, né Independent Ideas hanno commesso alcun plagio".