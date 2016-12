Juventus, calcoli scudetto: festa nel derby se... 

16:49 - Non ci sono più dubbi, in casa Juve c'è solo da decidere la data per la festa del quarto scudetto consecutivo. Calendario alla mano, con 15 punti di vantaggio sulla seconda, i bianconeri potrebbero festeggiare già domenica dopo il derby in casa del Torino. Combinazione molto difficile perché servirebbero i tre punti, ma allo stesso tempo la Lazio dovrebbe perdere in casa contro il Chievo Verona e la Roma contro l'Inter. A questo punto la squadra di Allegri sarebbe irraggiungibile anche per via degli scontri diretti tutti a favori. Certo che festeggiare in casa dei rivali cittadini avrebbe un sapore speciale per i bianconeri.

Se così non dovesse accadere, appuntamento a mercoledì 29 aprile allo Stadium quando arriverà la Fiorentina, altra nemica storica. Con sei punti i bianconeri dovranno guardare solo ai giallorossi, la squadra di Rudi Garcia sarà così chiamata a fare bottino pieno in tre partite (Atalanta, Inter e Sassuolo) per rimandare la festa.

La testa della squadra di Allegri è naturalmente sulla sfida di Champions contro il Monaco di mercoledì che vale la semifinale (in diretta esclusiva su Canale 5), ma impossibile non fare calcoli. Dalle parti di Torino qualcuno sta già andando in merceria a prendere ago e filo...



