Juventus, Caceres operato: stop di cinque mesi

Il piano di recupero di Martin Caceres può partire. Il difensore della Juventus , che contro il Genoa ha riportato la rottura del tendine d'Achille, è stato operato dal professor Quaglia alla clinica Fornaca. L'intervento è perfettamente riuscito ma per il giocatore si profilano almeno cinque mesi di stop. Col contratto in scadenza a giugno 2016, la sua avventura in bianconero potrebbe essere finita qui.

Dopo l'intervento, il difensore uruguaiano ha lasciato un messaggio su Instagram: "Ringrazio tutti quelli che mi stanno vicino. Amici, compagni, famiglia, tifosi e principalmente Daniel Fonseca e mia moglie. Spiace finire la stagione così, ho sempre onorato questa maglia dal primo giorno che sono arrivato. La vita continua e lotterò sempre per tornare prestp, più forte e più cattivo!". Del suo futuro ah parlato anche mamma Miriam Silva. "Non mi ha mai detto che vuole andare in un altro club, vuole restare alla Juventus. Lui e la famiglia si trovano molto bene a Torino, sua moglie Martina sta anche imparando l'italiano. Non hanno nessun'intenzione di trasferirsi altrove", ha detto a italiacalcio.it.