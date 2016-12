Juventus, Buffon si conferma il simbolo del primato

Quando si parla di Gigi Buffon si corre sempre quel dannato rischio di dimenticare un aggettivo per descrivere la sua grandezza. Se sia o meno il miglior portiere di sempre, poco importa. Il capitano della Juventus, fresco di record di imbattibilità in A (974'), e della Nazionale sa come confermarsi e mostrare tutte le sue qualità. Lo fa in ogni occasione senza stancarsi. Quando commette quei pochi errori, stupisce proprio perché sia a lui a farli. E' l'anima e il cuore di questa Juventus: Massimiliano Allegri non può fare a meno di lui. E' uno dei simboli di questa rimonta pazzesca, iniziata dai bassifondi della classifica, proprio quando la maggior parte pensava a un campionato senza i bianconeri come protagonisti. Invece, 22 partite dopo ti accorgi che questa Juve ha totalizzato 64 punti su 66; ha avuto nella difesa il punto di forza e Buffon nei pochi momenti di difficoltà.



La parata su Balotelli e la successiva respinta su Antonelli (e quelle su Bacca e ancora su Balo) hanno mostrato al mondo intero la forza di un giocatore, che non ha nessuna intenzione di smettere e sogna di arrivare al mondiale russo del 2018. La patria del sovietico Lev Yashin, unico nel ruolo a vincere il Pallone d'Oro (era il 1963, davanti in classifica a Gianni Rivera). Lui, Dino Zoff e Buffon appunto, sono riconosciuti come i migliori di sempre. A ognuno la sua opinione. Ma resta un dato di fatto: con un Buffon così la Juventus può ancora dormire sonni tranquilli. L'erede designato è Donnarumma, nella speranza rimanga a questi livelli e mantenga i piedi per terra. Suggestiva l'immagine che fossero ancora avversari. Ma più suggestiva l'immagine di un Buffon che riesce ancora a essere il migliore di tutti.