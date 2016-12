Juventus, Buffon: "Orgoglioso di questa squadra"

POGBA: "POTEVAMO FARE TUTTI MEGLIO"A fine partita anche Paul Pogba ha parlato a Premium Sport: "Partita perfetta. Abbiamo fatto come dovevamo farla 2-0, dovevamo solo fare il terzo gol, il calcio è così, dovevamo vincere la partita, il gol alla fine ha fatto male alla squadra. Ci sta non possiamo fare niente. Nello spogliatoio stiamo tutti male, potevamo fare tutti meglio, andare avanti, il calcio è così, amaro il calcio, e' così. Resti a Torino con la Mole antonelliana? Non lo so. Fallo di Kimmich? Si che posso dire, non so, non l'ha dato, un peccato per noi, prendere un gol. Spinta del Bayern? Se andavamo più forte sulle gambe non facevano quei cross, dopo il secondo gol hanno abbassato il livello, individualmente sono molto forti, possono partire fare gol. Il primo gol che prendiamo fa male, se non lo prendevamo andavamo davanti e vincevamo".