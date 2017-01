Juventus, Buffon: "Il campionato è sempre stato aperto"

La sconfitta della Juventus in casa della Fiorentina ha fatto parlare di un campionato riaperto. Il capitano bianconero, Gigi Buffon, la pensa diversamente: "Tre punti in più o in meno cambiano poco: il campionato è sempre stato aperto e lo sarà finché lo dirà la matematica". Roma e Napoli sono arrembanti: "Rispettiamo tutti, anche l'Inter che si è ripresa. Ma anche il vantaggio di prima non ci lasciava tranquilli".