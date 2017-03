Juventus, Buffon: "Furia agonistica per vincere la Champions"

"Sono felice dei miei compagni e orgoglioso di giocare in una squadra così - ha continuato poi Buffon ospite della tv di casa Juventus -. Contro il Napoli non era una partita facile, ma Allegri ha trovato le mosse giuste per interpretare la partita nel migliore dei modi. Punti nell'orgoglio, nel secondo tempo abbiamo reagito da grande squadra e abbiamo dimostrato che quando acceleriamo abbiamo una forza straordinaria".



Un impeto che per Buffon dovrà essere il segreto per andare fino in fondo in Champions League: "La furia agonistica per chi come noi punta a vincerla è fondamentale. Non si può avere sempre, altrimenti squadre come il Barcellona avrebbero vinto in Europa per dieci anni di fila, ma è imprescindibile. Dovremo fare come Mandzukic, prenderlo da esempio: lui è un gorillone aggressivo, di quelli che non cadono mai".



Infine un aneddoto. Buffon ha svelato il suo Occidentali's Karma per sciogliere la tensione: "Ascolto Gabbani. Per rilassarmi faccio il ballo della scimmia nuda davanti allo specchio, con Ilaria che ride".