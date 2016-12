Juventus, Buffon e la Champions: "Forse non è destino"

Gigi Buffon e la Champions, una storia lunga quasi 20 anni. Ma dall'esordio con il Parma contro lo Sparta Praga nel 1997 a oggi per il portierone poche gioie e due grandi delusioni nelle finali perse nel 2003 e nel 2015. E ora che ci riprova il capitano della Nazionale spiega: "Forse non è nel mio destino vincerla . Non sento di avere il bisogno di vincerla, visto che ho avuto una carriera ricca di trofei, ma la vorrei ".

Gigi Buffon parla anche di Antonio Conte. Tre scudetti vinti insieme con la Juventus e a cementare il rapporto gli Europei conclusi solo ai rigori contro la Germania. E commentando l'avventura al Chelsea del tecnico pugliese il portiere non ha dubbi: "Non mi sorprende affatto che sia in vetta alla Premier League è un vincente, non lotta per il secondo posto. Sono sicuro che sta spronando i giocatori a fare il massimo".



"Hanno una grande occasione in campionato - ha proseguito Buffon intervistato da Fox Sports - non solo hanno uno dei migliori allenatori d'Europa, ma anche il fatto di non giocare le Coppe europee permette loro di avere la settimana libera, e questo li aiuterà molto nel corso della stagione". Un'investitura che arriva da chi lo conosce bene. Chelsea che torna in campo domenica contro il West Bromwich Albion.