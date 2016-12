Juventus, Buffon e Barzagli rinnovano fino al 2018

Va bene Pjanic, Cavani o Sanchez ma la Juventus non dimentica l'ossatura che gli ha consentito di raggiungere i successi degli ultimi anni. Prima il rinnovo di Allegri , ora è il turno di Gigi Buffon e Andrea Barzagli di prolungare il rapporto con la società bianconera fino al 2018: l'annuncio sarà fatto mercoledì alle 18 in conferenza a Vinovo ma i dettagli sono già definiti, portiere e difensori vengono blindati.

Leggermente diversa la base di partenza, uguale il risultato. Il centrale azzurro era in scadenza a giugno e quindi firmerà un biennale mentre il numero 1 aveva un altro anno di contratto e ha prolungato l'accordo per un'altra stagione. Allegri, Barzagli e Buffon: questi i punti fermi della Juventus fino al 2017/18 (anche se la ventata di rinnovi non sembra finita qua, un altro in odore di nuovo contratto, per esempio, è Patrice Evra).