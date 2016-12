Juventus, Buffon: "A Berlino abbiamo il 30% di possibilità"

Vola in campo, con quel rigore parato a Insigne, e vola con la testa a Berlino dove il 6 giugno prossimo la sua Juve cercherà l'impresa contro il Barça nella finale di Champions League. Lui, Gigi Buffon, però, non si esalta più di tanto: "Barcellona è più forte noi, abbiamo il 30% di probabilità di vincere, ma se tutto gira per il verso giusto. Arriviamo alla finale - continua - sull'onda del successo sul Real, dello scudetto, della Coppa Italia".