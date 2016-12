Juventus-Borussia Dortmund, Allegri: "Non è la partita dell'anno"

08:02 - Alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Borussia Dortmund, Allegri prova a smorzare l'inevitabile tensione: "Non è assolutamente la partita della stagione e poi non è una finale, è un ottavo che si gioca su 180': ci vorrà grande pazienza, equilibrio, testa e tecnica". Gli fa eco Buffon: "Borussia squadra rognosa. C'è rispetto e curiosità. Faremo di tutto affinché questo sogno duri il più a lungo possibile".

Domanda per entrambi. Questa è la partita della stagione?

ALLEGRI: "Buonasera a tutti. Non è assolutamente la partita della stagione, perchè ne abbiamo ancora tante da giocare e poi non è una finale domani, è un ottavo di finale che si gioca su 180 minuti, contro una squadra che ora sta in un ottimo momento di forma, così come lo siamo noi. E quindi ci vorrà grande pazienza, equilibrio, testa e tecnica. Come ho detto prima non è assolutamente la partita della stagione. E' una partita importante".

BUFFON: "Confermo quello che ha detto il mister. Mi auguro che non sia la partita della stagione, perchè vorrebbe dire che ce ne sarebbero poche altre davanti. Quindi tutti noi ci auguriamo che ci possa essere ancora qualche altra partita ancora più importante".

Tu ti sei arrabbiato molto contro il Cesena e la prima mezz'ora con l'Atalanta non è stata molto meglio. Cosa ti fa confidare che domani non ripeterete simili disattenzioni?

BUFFON: "Col Cesena mi sono arrabbiato con me stesso chiaramente. Con l'Atalanta magari non è stata la nostra partita più brillante, però non era la cosa che ci interessava maggiormente. Io credo che sicuramente domani da parte di tutti, come è normale che sia in queste gare, non potranno sicuramente venire meno l'applicazione, l'abnegazione, il piglio dal primo all'ultimo minuto. Domani che si vinca o che si perda, lo si farà sicuramente con pochi rimpianti perchè in queste partite realmente ognuno dà il meglio di quello che può dare in quel momento. E poi ci sono anche dei valori che fanno sì magari che alcune volte puoi soccombere, ma mi auguro che non sia almeno questo ciò che vedremo domani. Sicuramente l'obiettivo che abbiamo è di poterci giocare anche la partita di ritorno con la possibilità di passare il turno".

Che tappa rappresenta questo doppio confronto con il Borussia per te che hai vissuto tutto le Juventus?

BUFFON: "Questa è un po' come fu la partita di due anni fa, il doppio confronto con il Celtic o il Bayern Monaco. Diciamo che dopo l'anno sabbatico dell'anno scorso, abbiamo riattaccato quello che è il discorso e il percorso europeo. La curiosità che abbiamo tutti e lo stimolo che abbiamo tutti, l'aspirazione del nostro gruppo, della società e dello staff tecnico, è quella di risentire dentro di noi il desiderio di misurarci con realtà che masticano l'Europa d'alto livello già da qualche anno. E il Borussia Dortmund è una di queste".



Perchè domani dovrebbe andare diversamente rispetto agli anni passati? In cosa senti che siete cambiati? BUFFON: "Sicuramente mi auguro che rispetto a due anni fa, in molti di noi ci sia molta più consapevolezza di essere un'ottima squadra, mi auguro che rispetto a due anni fa abbiamo fatto tutti un miglioramento sia dal punto di vista del gioco, che della convinzione, della conoscenza tra noi giocatori. E in più abbiamo qualche altro singolo che è stato aggiunto a questa squadra e che magari potrebbe darci una mano ulteriore. Io non so se siamo più forti del Borussia o se lo siamo meno, so solo che ho la curiosità di vedere quanto possiamo valere, quello sì". Cosa ha il Borussia più di voi? Guardando i parametri oggettivi, nulla fa pensare che sia meglio... ALLEGRI: "Nessuno ha mai detto che il Borussia è superiore a noi, però è un ottavo di Champions, un'andata e un ritorno, e quindi bisognerà essere bravi. Sono molto bravi, è una squadra molto organizzata, che gioca un buon calcio e soprattutto in proiezione offensiva. Noi domani dovremo fare una partita.... la prima delle due, perchè il nostro obiettivo è quello di passare, quindi domani giocando in casa, come ho detto settimana scorsa, la cosa fondamentale è non prendere gol, sapendo che loro hanno qualità importanti perchè è una squadra che segna molto. Noi dalla nostra abbiamo un centrocampo che ha segnato molto, perchè in campionato ha fatto molti gol, quindi siamo consci del fatto che abbiamo ottime possibilità di passare il turno pur rispettando il Borussia, che a livello internazionale negli ultimi anni ha fatto grandi cose".



Visto che avete girato uno spot divertente con Reus, è lui il pericolo numero uno? BUFFON: "Sicuramente si parla di un grandissimo talento, il giocatore che può sparigliare le carte sul tavolo e può far propendere un match a favore della propria squadra, perchè ha delle doti sopra la media, è innegabile. E' chiaro che viene da un infortunio abbastanza lungo, per cui quello che mi auguro è che sia un po' appannato, perchè se fosse al 100% per noi sarebbe un problema in più". : "Nessuno ha mai detto che il Borussia è superiore a noi, però è un ottavo di Champions, un'andata e un ritorno, e quindi bisognerà essere bravi. Sono molto bravi, è una squadra molto organizzata, che gioca un buon calcio e soprattutto in proiezione offensiva. Noi domani dovremo fare una partita.... la prima delle due, perchè il nostro obiettivo è quello di passare, quindi domani giocando in casa, come ho detto settimana scorsa, la cosa fondamentale è non prendere gol, sapendo che loro hanno qualità importanti perchè è una squadra che segna molto. Noi dalla nostra abbiamo un centrocampo che ha segnato molto, perchè in campionato ha fatto molti gol, quindi siamo consci del fatto che abbiamo ottime possibilità di passare il turno pur rispettando il Borussia, che a livello internazionale negli ultimi anni ha fatto grandi cose". : "Questa è un po' come fu la partita di due anni fa, il doppio confronto con il Celtic o il Bayern Monaco. Diciamo che dopo l'anno sabbatico dell'anno scorso, abbiamo riattaccato quello che è il discorso e il percorso europeo. La curiosità che abbiamo tutti e lo stimolo che abbiamo tutti, l'aspirazione del nostro gruppo, della società e dello staff tecnico, è quella di risentire dentro di noi il desiderio di misurarci con realtà che masticano l'Europa d'alto livello già da qualche anno. E il Borussia Dortmund è una di queste".

Cosa ha in comune con Klopp, l'incoscienza?

ALLEGRI: "L'incoscienza è una cosa fondamanentale a tutte le età. Klopp ha fatto grandissime cose, ha ricostruito il Borussia. Non so cosa abbiamo in comune, di sicuro è un grande allenatore".



Invidia Klopp per la situazione del Borussia, che può lavorare tranquillamente nonostante la classifica? ALLEGRI: "Se guardiamo la classifica è lui che deve invidiare me. Fa parte di una cultura, quella tedesca, diversa dalla nostra. Sono sicuro che il Borussia si risolleverà e, Bayern a parte, lotterà per le prime posizioni".



: "Se guardiamo la classifica è lui che deve invidiare me. Fa parte di una cultura, quella tedesca, diversa dalla nostra. Sono sicuro che il Borussia si risolleverà e, Bayern a parte, lotterà per le prime posizioni". : "L'incoscienza è una cosa fondamanentale a tutte le età. Klopp ha fatto grandissime cose, ha ricostruito il Borussia. Non so cosa abbiamo in comune, di sicuro è un grande allenatore".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X

: "Non sono assolutamente preoccupato dal suo stato di forma. Ci sono partite in cui gioca meglio e altre peggio. Anche a Cesena dove no ha giocato bene, ha fatto l'assist. E' in buone condizioni come il resto della squadra".: "No, domani non è una gara di campionato: è la prima delle due sfide contro il Borussia Dortmund, sapendo che loro hanno grande velocità e grande tecnica nei quattro giocatori offensivi".: "Ognuno vive la vigilia a seconda dell'età e dell'esperienza. Abbiamo il desiderio di provare a far durare questo sogno Champions League il più a lungo possibile. Il Borussia è una squadra difficile da affrontare, hanno giocato una finale due anni fa, che quest'anno ha vinto con una certa autorevolezza il proprio girone, con uan certa autorità in un girone non semplice, per cui al di là che in campionato non abbiano una grandissima classifica, sta a significare che nelle gare importanti, nelle gare in cui la posta in palio è elevata, riescono a dare il meglio".. Incontriamo una delle migliori squadre internazionali, che può vincere contro chiunque. Abbiamo grande rispetto".