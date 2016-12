Juventus, Bonucci: "Borussia? Passeremo il turno"

18:05 - "Borussia? Faremo sicuramente due grandi partite e centreremo l'obiettivo di superare il turno". Con queste parole Leonardo Bonucci carica il gruppo a quasi due mesi di distanza dalla doppia sfida Champions della sua Juventus contro i tedeschi. In un'intervista rilasciata a JTV, il difensore bianconero è già proiettato sul 2015: "Arriviamo carichi al match di martedì con l'Inter, anche perché vogliamo lasciarci alle spalle la Supercoppa".

A Vinovo pesa ancora il ko col Napoli di Doha: "Abbiamo chiuso l'anno con una sconfitta, e quando giochi per la Juventus non è mai bello perdere un trofeo. In questi primi due giorni di lavoro abbiamo ricaricato le batterie. Arriviamo alla partita contro i nerazzurri sicuramente motivati". Sul cammino in Champions League della Juventus, Bonucci sembra avere le idee ben chiare: "In Europa ci vuole anche un po' di fortuna - ammette -. Ma questa Juventus, migliorata e maturata, può sicuramente stare tra le prime otto d'Europa. Questo è il nostro obiettivo minimo". In attesa di tornare a calcare i terreni continentali, la Juve vuole mettere le cose in chiaro in campionato guadagnando punti preziosi sulla Roma tra gennaio e febbraio. "Dobbiamo ripartire forte - prosegue Bonucci -, ci aspetta un derby d'Italia con l’Inter molto sentito da parte dei tifosi, ma ancora di più da noi, perché vogliamo continuare la striscia positiva che ci ha visto protagonisti in questi anni in campionato e intanto mantenere e se possibile aumentare la distanza dalla Roma".