Juventus, Berardi punta i piedi: non gradisce il trasferimento in bianconero

La scelta è di quelle importanti: Domenico Berardi non gradisce trasferirsi alla Juve. Così filtra da ambienti vicini all'attaccante del Sassuolo. Il club bianconero ha già l'accordo con la società emiliana: 16 mln di euro per acquistarlo nell'estate 2016 o 25 per portarlo a Vinovo nel 2017. Ma chi sta vicino al giocatore giura che l'esterno classe 1994 non vorrebbe trasferirsi in bianconero. Una scelta sulla quale potrebbe pesare anche una fede: quella per l'Inter.