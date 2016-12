Juventus, Barzagli fuori almeno un mese 

14:38 - Non c'è pace per Andrea Barzagli. Il giocatore della Juventus si è sottoposto ad altri controlli "per il persistere della sintomatologia dolorosa a carico del calcagno destro". "L'esame ha evidenziato la presenza di una sofferenza da stress dell'osso calcaneale. Il difensore sospenderà il preventivato programma di recupero e proseguirà con terapie ed allenamenti differenziati per 30 giorni e successivamente sarà sottoposto a nuovi accertamenti".