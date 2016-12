Juventus, attesa per Pirlo: la Mls chiama

"Deciderò dopo la Champions", ha sempre risposto nei giorni scorsi Pirlo a chi gli chiedeva lumi sul suo futuro. E ora quel momento è arrivato. Andrea sperava di chiudere in bellezza, ad onor del vero. Ma col Barcellona serviva un'impresa e così non è andata. Poco male. Lacrime a parte, infatti, per Pirlo si apre forse una nuova fase della carriera. Sulla scia di altri campioni a caccia dell'ultimo contratto faraonico (vedi Xavi), anche il centrocampista della Juve potrebbe infatti cedere alle lusinghe dell Mls.



Gli Usa chiamano e non sarà facile rispondere picche. La squadra di New York corteggia Andrea da molto tempo e a breve è attesa una decisione a riguardo. Tutti gli indizi sembrano portare a un addio alla Juve, ma il campione, si sa, non sempre segue la via più semplice. Dal suo canto Marotta ha ribadito il concetto espresso già altre volte: "Mi auguro che Pirlo decida di proseguire con noi, vedremo come si svilupperà il mercato da lunedì, sostituirlo sarebbe comunque impossibile per caratteristiche sia tecniche che umane". Ora l'ultima parola spetta ad Andrea.