Juventus-Atletico, Allegri: "Europa League? Non voglio neanche parlarne"

09:29 - Alla vigilia della sfida decisiva contro l'Atletico Madrid, Massimiliano Allegri non vuole neanche sentire parlare di Europa League. "Il nostro obiettivo è arrivare primi per fare una grande Champions League - ha detto il tecnico in conferenza stampa insieme a Marchisio - All'andata abbiamo perso da polli, ma domani sarà diverso perché avremo il nostro pubblico. Morata o Llorente? Non ho ancora deciso, ma credo ci sarà spazio per tutti e due".

LA CONFERENZA DELLA VIGILIA

Comincia Claudio Marchisio

L'Atletico è forte sugli schemi, avete preparato qualcosa?

"Sono molto bravi, lo abbiamo visto. Dobbiamo ricordarci che hanno vinto 4 partite su 5. E' difficile fargli gol, sappiamo quanto sarà difficile domani. Dobbiamo andare in campo e cercare di vincere, sappiamo che con un 2-0 possiamo essere primi ma dobbiamo essere determinati e concentrati. Non sarà una gara facile"



Quali differenze rispetto alla partita dell'anno scorso?

"Situazione diversa e partita diversa. Ora vogliamo passare per entrare nelle grandi d'Europa. Abbiamo lavorato tanto e bene per arrivare a questo punto. E' la partita più importante dell'anno e la giocheremo con il nostro pubblico che scalderà l'ambiente"



Quali altre caratteristiche temete dell'Atletico?

"Sono una squadra compatta e brava nel ripartire. All'andata abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con loro. Sono in un ottimo momento, le assenze non contano. All'andata abbiamo perso per un errore collettivo, con loro non puoi distrarti"



Quest'anno è cambiato qualcosa nell'atteggiamento? C'è differenza tra Italia e Europa?

"Il primo anno siamo arrivati ai quarti, lo scorso anno in semifinale di Europa League e ora ci giochiamo il passaggio del turno. Pensiamo solo a passare il turno"

Ora è il turno di Allegri

Si può arrivare primi? Scegli Llorente o Morata?

"L'obiettivo è il passaggio, dovremo fare tutto il possibile per passare con 2 gol di scarto. Non sarà semplice, per noi è importante sotto tutti i punti di vista. Vogliamo arrivare primi per avere un sorteggio più semplice. Non so su Llorente o Morata: possono addirittura giocare insieme, Llorente ha fatto gol pesanti, Morata ha giocato bene in Grecia. Deve ancora crescere, è il primo anno che si sente importante. Credo ci sarà spazio per tutti e due"



Differenza tra Atletico e Juve? Sarebbe un fallimento scendere in Europa League?

"Non ci penso proprio ad andare in Europa League. Differenze? La Juve sta facendo grandi cose nel campionato italiano e ora è importante giocare gli ottavi"



Non è pericoloso provare a vincere?

"Lo abbiamo fatto anche a Madrid e con un errore siamo stati puniti. Domani abbiamo i tifosi con noi, abbiamo voglia, entusiasmo e forza. Poi magari si vince ma non basta"



Morata o Llorente?

"Non ho deciso, sceglierò domani mattina. Domani è una partita importanta, per la Juve è fondamentale arrivare agli ottavi. Sarà sicuramente una bella partita per intensità e aspetto tecnico"



A Firenze hai cambiato 5 giocatori. E' cambiato qualcosa nella legge del turn over?

"Marchisio ha giocato molto, anche in nazionale e a Firenze era la prima. Non mi piace parlare di turn over. Abbiamo una rosa importante che mi permette di cambiare secondo partite e momenti. Non si può giocare sempre con gli stessi. Le qualità dei giocatori sono importanti e quando si cambia la squadra non deve subire traumi"



A Firenze avete costruito per la prima volta poche palle gol...

"Lì è stata partita molto difficile, un po' anche per necessità. Due squadre che si sono affrontate con lo stesso sistema di gioco, a Firenze è stato un punto importante come prestazione della squadra a livello difensivo. Abbiamo sbagliato molto nell'ultimo passaggio"



Simeone merita il Pallone d'oro per allenatori?

"Sta facendo grandi cose da 3-4 anni, lo merita lui e lo merita Ancelotti così come il ct della nazionale tedesca. Vincere la Liga non è facile"



Cosa ti lascia tranquillo per domani

"Ho una squadra forte, le due partite perse sono state immeritate. A Madrid siamo stati polli, ma domani abbiamo il pubblico dalla nostra"



Lei e Simeone vi siete solamente 'sfiorati' fino a oggi

"L'anno scorso era una situazione differente, era un ottavo di finale. Ora ci giochiamo la qualificazione noi e loro il primo posto. E' diverso"



Cosa invidi all'Atletico?

"Non invidio niente, ho una squadra con valori anche morali importanti. E' la qualità principale della squadra altrimenti non avrebbe vinto tre campionati. Sono due squadre di ottimo valore e noi possiamo andare agli ottavi per fare una grande Champions"



E' la partita più importante della stagione?

"Per migliorare bisogna passare, è il primo obiettivo stagionale"