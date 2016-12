Juventus-Atalanta 2-0: Dybala show rilancia Allegri

LA PARTITAUna vittoria netta, perentoria e mai in discussione. Alla vecchia maniera, insomma. Troppo presto per certificare il ritorno della "solita Juventus" capace di dominare il campionato nell'ultimo quadriennio, ma di segnali positivi nel 2-0 contro l'Atalanta se ne sono intravisti parecchi. Protagonista assoluto Paulo Dybala, l'uomo che più di ogni altro è stato al centro dei primi mugugni tra la tifoseria e il tecnico. Rispolverato da titolare dopo due panchine consecutive, con annessi 0-0, l'argentino ha fatto il bello e il cattivo tempo davanti dimostrando un feeling col gol importante. Di contro l'Atalanta ha resistito metà tempo, soffrendo il primo quarto d'ora e imbrigliando i bianconeri solo per una decina di minuti prima di essere sovrastata dagli eventi. Per Buffon una giornata di tranquillità.



Il successo è arrivato come naturale conseguenza di una prestazione di alto livello negli uomini chiave. Dybala abbiamo detto, ma anche Khedira e un Pogba tornato a illuminare calcio senza voler strafare, forse sgravata dal peso di quel numero 10 che tanto leggero non può essere. Se l'argentino davanti è stato una trottola impazzita per tutto il match, il francese ha spaccato in due il centrocampo atalantino con le sue sgroppate e la tecnica sopraffina di cui è dotato. A Khedira al suo fianco il compito di alzare una diga a protezione della solidità difensiva consueta. Tutto riuscito, tutto perfetto con la parità sbloccata al 28' da Dybala con una fucilata dal limite che sorprende Sportiello ma che rende merito a una serie di occasioni create, e fallite, in precedenza.



La coppia Pogba-Dybala però dà il meglio di sé a cavallo dell'intervallo. Nel recupero del primo tempo regalano a Sportiello un miracolo di piede dopo un'ottima azione orchestrata sulla sinistra, mentre al 49' con il tacco del francese e l'assist dell'argentino regalano a Mandzukic il primo gol in Serie A per il 2-0 che chiude una volta di più la partita. Prima del fischio finale però c'è spazio per qualche emozione come il secondo miracolo del portiere nerazzurro sul numero 21 della Juventus appena dopo una punizione a fil di incrocio, ma è al 78' che lo stesso Sportiello si supera. Con l'Atalanta ridotta in dieci per il rosso a Toloi, Paletta atterra Dybala in area; l'attaccante regala a Pogba il rigore ma il francese si fa ipnotizzare non spezzando l'incantesimo personale e facendo infuriare migliaia di fantacalcisti di tutta Italia.