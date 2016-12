Juventus, ansia Benatia: trauma distrattivo all'adduttore

Dopo la sconfitta in rimonta (non accadeva dall'aprile 2015) subita in casa dell'Inter, la Juventus è tornata al lavoro a Vinovo per preparare la sfida di mercoledì sera contro il Cagliari. Alla seduta non ha preso parte Benatia uscito per infortunio a metà del primo tempo per un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia sinistra. Da valutare nei prossimi giorni l'entità e i tempi di recupero.