Juventus, Allegri vuole tenere Morata: "Deve restare per crescere"

Sesto scudetto di fia a parte, l'obiettivo della Juve è la Champions League. "Quest'anno abbiamo fatto un girone migliore rispetto alla passata stagione, è vero che avevamo giocato un anno fa la finale di Champions, ma è difficile giocarla tutti gli anni. La cosa più bella è stata la crescita veloce nel giocare alla pari con le grandi d'Europa, che deve essere l'obiettivo della Juve. Poi ci sono troppe cose che condizionano la competizione, dall'episodio favorevole al come ci arrivi dal punto di vista fisico. Speriamo il prossimo anno di essere più bravi e un pizzichino più fortunati", ha aggiunto. Di sicuro, questa Juve ha ancora tanto da dire: "Dopo 4 anni in cui si è chiuso un ciclo, in cui erano andati via giocatori d'esperienza, non solo Pirlo, Tevez e Vidal ma anche Storari, Pepe, Ogbonna, Llorente che hanno fatto parte di una squadra vincente, sono arrivati 10 giocatori nuovi e non era semplice. Abbiamo avuto un momento di difficoltà, ma la società in primis e poi con i giocatori ci siamo rimessi in riga. Eravamo 14esimi in classifica dopo dieci giornate, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario assieme alla società che è il fulcro di tutto. Vincere 25 partite su 26 non è semplice, i numeri sono stati straordinari, la stagione è stata memorabile e si è chiusa con la bella vittoria della Coppa Italia".



Dybala è uno dei punti fermi della squadra. "Un allenatore è lì per fare delle scelte, in quel momento di difficoltà dovevo continuare su quello in cui credevo. Dybala non era pronto per dimostrare quello che poi è stato, ma sono sicuro che ha le qualità per migliorare ancora. Se lo avrei portato in America? In America fa caldo, lasciamolo un po' andare in vacanza. Io faccio l'allenatore, c'è una società apposta per fare queste cose". Sul suo futuro: "Il mio futuro è alla Juve, alla Juve sto molto bene, con la società condividiamo tutto. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo con dieci ragazzi che hanno il 9 davanti come data di nascita e per restare alla pari con le grandi d'Europa, vista la differenza a livello economico, ci vuole una società organizzata come è la Juve, con persone preparatissime. Spero di rimanere a lungo, anche perché in Italia si sta bene".