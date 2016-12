Juventus, Allegri: "Vogliamo il sesto scudetto, ma si deve migliorare"

Due vittorie su due per la Juventus , ma si può sempre migliorare. Parola di Massimiliano Allegri a Premium Sport : "Non era semplice giocare contro una Lazio ben organizzata e con questo caldo: nel primo tempo ci hanno chiuso tutti gli spazi, nel secondo abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare, ma possiamo dire che siamo già partiti meglio dell'anno scorso. Khedira ? Tutti i grandi giocatori devono stare bene, lui è un giocatore straordinario".

La Juventus è la squadra da battere: "Questa è un'etichetta che non ci disturba, ma dobbiamo continuare a lavorare dopo partita: l'obiettivo è di vincere il sesto scudetto, poi abbiamo Champions e Coppa Italia. Continuiamo così, senza esaltarci per queste vittorie e senza abbatterci se arriveranno dei momenti difficili. De Sciglio? Io non parlo di mercato: faccio l'allenatore, penso a riposarmi perché la società ci pensa e ci penserà bene. Se è la squadra più forte che abbia mai allenato? È diversa dalle altre, con giocatori diversi".