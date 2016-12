Juventus, Allegri: "Vincere e superare il Milan. Infortuni, ecco la verità"

Allegri sprona la Juventus in vista del Milan : "Battiamoli e superiamoli , poi penseremo alla Champions e a scalare la classifica". Il tecnico bianconero ha fatto il punto sugli infortunati: " Buffon non preoccupa , Caceres da valutare, Dybala sta bene. Basta con l'equazione Allegri=giocatori rotti, siamo in linea con gli altri". Infine, sul pericolo sicurezza: "Mandiamo un messaggio di positività tramite lo sport"

Si parla già di mercato: Lavezzi?

Ora non ho in mente spazio per pensare al mercato, penso solo alle partite che mancano da qui a fine anno. So solo che la rosa deve essere competitiva in Italia e Europa.

Buffon la sorprende ancora? E un parere su Caceres, in pratica gioca sempre con la nazionale...

Purtroppo è così. Avere giocatori in nazionale è bello, vuol dire che sono forti ma andrebbero gestiti meglio seppure mi metta anche dalla parte dei ct: non ce l'ho con nessuno. Buffon ha fatto la storia dei portieri del calcio, ha ancora entusiasmo e si mette in discussione, un esempio. E' la stoffa del campione, lo vedo tutti i giorni in allenamento, fa la differenza

Col Milan gara senza ritorno?

L'obiettivo è vincere perché sappiamo che loro ci sono davanti. Ma mancano ancora 25 partite, 75 punti... Sarà match importante ma perché ci può dare slancio anche per la partita di mercoledì in Champions.

Tempo fa sul caso Dybala e infortuni parlavi di attacco mediatico e ora sorridi: sei fiducioso?

Sugli infortuni e il resto sorrido, lavoriamo per averne di meno. Con Dybala uguale, aveva giocato più di tutti eppure mi criticavano. Per farlo giocare di più avrei dovuto portarlo a casa... Ma deve crescere, giocare 90' ogni tre giorni comporta tante pressioni, fisiche e mentali.

Cosa pensa delle difficoltà difensive di questa annata?

I nostri difensori stanno facendo buone cose, hanno fatto degli errori ma come capita a tutti ma non mettiamoli in croce. Dal 23 agosto non abbiamo avuto ancora riposo tra Juve e nazionali, ci sta che facciano errori. Serve anche avere un pizzico di fortuna

Si rivede nelle difficoltà di Mihajlovic? Gioca Dybala?

Dybala sta discretamente bene, può anche giocare titolare. Le analogie tra Juve e Milan? Noi abbiamo cambiato tantissimo, le difficoltà erano previste ma neanche io pensavo di avere solo 18 punti. Sul Milan non saprei, abito e vivo a Torino e so le nostre difficoltà ma posso dire che Mihajlovic sta facendo un buon lavoro e anche loro lotteranno per i primi tre posti.

Che tipo di partita si aspetta, chi sarà decisivo?

Difficile da dire, non sono un mago... Partita importante, bella. Raggiungere la vetta? In breve periodo è impossibile, davanti non credo perderanno punti. A Natale e dopo la fine dell'andata vedremo il bilancio, da qui a fine anno periodo decisivo per campionato e Champions. Possiamo superare il Milan in classifica e mercoledì chiudere il discorso europeo. L'ambizione è vincere lo scudetto, vincerà chi meriterà a maggio.

Tornando agli infortunati, non è preoccupato?

Rispetto all'anno scorso abbiamo un paio di infortuni in più, abbiamo analizzato quali giocatori sono stati colpiti e abbiamo le idee molto chiare. Sono 16 infortuni, tra cui 11 infortuni muscolari, 5 sono da sovraccarico. L'anno scorso, in questo periodo, gli infortuni muscolari erano 11, di cui 10 muscolari e uno da sovraccarico. L'anno scorso gli infortuni muscolari oltre i 30 giorni erano 5, quest'anno 2. A livello di dati non siamo i peggiori, siamo a metà classifica. Poi ormai si dice sempre che le squadre di Allegri lavorano male e sono piene di infortuni ma alla fine contano solo i risultati.

Un parere sulla sfida contro il Milan

Vogliamo battere e superare il Milan. Poi penseremo a scalare la classifica

Tanti infortunati, situazione in miglioramento: come stanno?

Buffon valuteremo, non sembra niente di particolare ma non voglio sbilanciarmi. Lichtsteiner e Mandzukic sono in gruppo, Caceres è da valutare (se c'è danno), Asamoah non a disposizione per un'infiammazione al ginochio e starà fermo almeno 10 giorni, Padoin dovrebbe tornare tra 7 giorni come Pereyra.

Khedira e Pogba ti sono sembrati scossi?

Mi sono sembrati sereni, loro ed Evra hanno passato momenti difficili. Rientrare a Torino è stato un bene, in gruppo hanno trovato un ambiente sereno, dovranno comunque smaltire quei pensieri.

Con che animo la Juve giocherà dopo gli episodi di terrorismo?

Momento delicato della storia mondiale, giocheremo nella sicurezza più totale. Ho pensato molto ai giocatori bianconeri che erano a Parigi e tutte le persone che erano lì, col Milan deve essere una bella serata di sport. Per Torino giornata importante, ci sarà anche il concerto di Madonna, ci sarà Renzi. Vediamo positivo