Juventus, Allegri: "Tevez? Se non ha il fuoco dentro giusto lasciarlo andare"

Intervistato da Gazzetta Tv, Massimiliano Allegri ha parlato dell'addio di Carlos Tevez, ritornato al Boca Jrs. "Carlitos ha fatto un anno straordinario - ha spiegato l'allenatore della Juventus -. E' rimasto indeciso per mesi, ma quando un giocatore così non ha il fuoco dentro è giusto lasciarlo andare dove vuole". Sulla finale di Champions: "Dopo il pareggio loro erano storditi. La mia sensazione è che se segnavamo noi, vincevamo noi".

A distanza di settimane, il dolore per la finale di Berlino persa è ancora vivo. "Purtroppo hanno segnato loro, perché sono stati come l'anguilla: li avevamo quasi presi e invece sono scappati dalle mani. E come l'anguilla sono quei tre davanti, impossibili da fermare. Il pianto di fine gara è stata l'idea di aver perso anche per la non totale convinzione di poter battere il Barça...".



Allegri ha poi ricordato l'abbraccio poco caloroso ricevuto dai tifosi della Juve quando ha preso il posto di Antonio Conte: "Era normale ci fosse diffidenza nei miei confronti... È come quando il fidanzato lascia la fidanzata: ecco, i tifosi della Juve avevano appena perso la fidanzata".