Juventus, Allegri: "Stiamo crescendo come tecnica e personalità"

LE PAROLE IN CONFERENZAHa qualche grattacapo in chiave formazione?

Non ho problemi. Ho diversi giocatori a disposizione pronti a fare una grande partita. Sarà una sfida complicata perché la Lazio viene da un periodo difficile e non possiamo permetterci di fare un passo falso perché è un momento delicato della stagione. Vogliamo conquistare un'altra posizione



Le voci di mercato provenienti dalla Premier?

Ho un contratto con la Juventus e ho un progetto da portare avanti. Sono concentrato sul mio lavoro e non penso alle voci che vengono da fuori sul Manchester United. Penso a cosa fare quest'anno, conta solo questo.



Chi recupera a centrocampo?

Asamoah si è allenato e sta bene. Khedira non è disponibile e non lo sarà nemmeno a Siviglia, è inutile affrettare il rientro degli infortunati. Lemina ha buone possibilità di essere a disposizione anche se ieri non si è allenato



La differenza tra voi e il Napoli è Higuain? Lo scambierebbe con Dybala?

Non scambierei nessun giocatore dei miei. Gonzalo sta facendo la miglior stagione in Italia, ma nessun giocatore di questo campionato può determinare da solo un divario così. Dybala è cresciuto molto da quando è arrivato



La ritrovata solidità difensiva è la chiave del momento positivo?

Siamo in un buon periodo ma non abbiamo fatto niente di che. Abbiamo capito che non ci sono partite facili, per vincere dobbiamo soffrire e combattere su ogni pallone. Abbiamo riacquisito questa mentalità e tutti difendono bene a partire dagli attaccanti



Dopo aver visto Napoli-Inter sono aumentati i rammarichi?

Quando si rincorre dobbiamo avere la forza di avere equilibrio e restare lucidi. Non dobbiamo guardare chi sta davanti altrimenti a ogni pareggio pensi di aver perso la speranza. Il nostro obiettivo è fare un tot di punti, non guardare gli altri e adesso dobbiamo prenderci il quarto posto, poi vedremo. Sopra gli 80 punti puoi vincere il campionato, tra i 70 e 80 arrivi dietro.



Morata?

Con Alvaro non c'è nessun problema, deve stare sereno. Non è vero tutto quello che è stato scritto o detto sul nostro rapporto. Io pretendo molto da lui, ma anche da Zaza e tutti gli altri. In questo momento sta andando meno bene, ma è solo un periodo



Senza Pogba cambierà qualcosa dal punto di vista tattico?

Devo valutare i giocatori che sono in dubbio. Ho diverse soluzioni, ma dipende da loro



La quota scudetto quest'anno sarà più bassa?

Difficilmente sarà sotto gli 80 punti anche se nel girone di ritorno sarà più difficile fare punti



Contro la Lazio ci sarà spazio per Cuadrado?

Se non sarà titolare entrerà dopo. L'importante è che si facciano trovare pronti quando chiamati in causa. Mi arrabbio quando chi entra dalla panchina lo fa con la testa sbagliata



Giocare prima delle dirette rivali è un vantaggio o svantaggio?

Dipende se vinciamo o perdiamo. Se vinciamo è un vantaggio, altrimenti no



Come sta Pereyra?

Purtroppo ieri ha avuto un risentimento al flessore e oggi saranno fatti accertamenti



Morata partirà dall'inizio a Roma?

Non ho ancora deciso chi far giocare tra lui, Mandzukic e Zaza



Si può tornare a ragione in chiave scudetto?

Dobbiamo porci dei mini-obiettivi perché quando si rincorre è sempre difficile. Il nostro obiettivo per adesso è arrivare al quarto posto. Serve equilibrio



Padoin tornerà utile contro la Lazio?

Simone è stato criticato all'inizio ma non era il suo ruolo. Quando ha giocato ha fatto buone partite, è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere.



Quattro vittorie consecutive diverse tra loro: con Palermo e City ci sono stati segnali diversi di personalità?

Col City abbiamo fatto una bella partita a livello tecnico e atletico. A Palermo siamo cresciuti come personalità e tecnica, ma stiamo meglio anche fisicamente. E' normale che questa squadra stia crescendo, ma non abbiamo ancora fatto niente