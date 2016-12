Juventus, Allegri: "Stiamo cambiando pelle, ma siamo ancora i favoriti"

La stagione della Juventus è ufficialmente iniziata e a presentarla è stato un sorridente Massimiliano Allegri , nonostante le partenze di lusso: "Stiamo cambiando pelle, ma sono soddisfatto di come la società si sta muovendo sul mercato - ha commentato il tecnico -. Abbiamo giovani di talento e nuovi stimoli, partiamo ancora da favoriti ma dovremo stare attenti". A Inter e Milan in particolare: "Quando lottano per vincere sono pericolose".

LE PAROLE DI ALLEGRI

Ha avuto nostalgia di Pirlo che oggi è venuto a trovarvi?

E' andato via un grandissimo campione. Il calcio italiano perde un giocatore difficilmente sostituibile. La vita va avanti, Andrea ha fatto una scelta per il suo futuro visto che non è più un ragazzino

Sarà una Juve dai due volti dal punto di vista tattico?

Abbiamo due sistemi di gioco consolidati, uno ereditato e uno inserito da me con buoni risultati. Sono arrivati giocatori diversi da quelli che sono partiti come caratteristiche. E' importante iniziare bene e continuare a fare bene come negli ultimi anni. Quello che abbiamo fatto l'anno scorso non conta più, rimane nella storia ma si riparte da zero. Abbiamo obiettivi difficili da raggiungere, abbiamo cambiato pelle ma la società sta svolgendo un ottimo lavoro.

Sulla trequarti preferisce un giocatore adattato come Vidal o ne vorrebbe uno puro?

La società si sta muovendo per alzare il tasso tecnico della squadra, quindi in quel ruolo serve un giocatore molto tecnico senza rompere gli equilibri di squadra. Sono sereno, stiamo valutando cosa possiamo fare e cosa ci serve

Temi il contraccolpo delle partenze illustri dal punto di vista caratteriale?

Pirlo, Tevez e Vidal sono giocatori di spessore a livello di personalità. Ma sono arrivati giocatori importanti come Khedira e Mandzukic con una buona esperienza a livello europeo. Tanti giovani che abbiamo dovranno fare il salto di qualità, poi sono rimasti leader come Buffon, Chiellini, Marchisio, Barzagli. Sono contento di come ci stiamo muovendo, rifiniremo la rosa. Abbiamo un buon mix di esperienza internazionale e giovani di talento

Prenderete un sostituto di Vidal?

Abbiamo un'altra priorità adesso, poi vedremo

Cosa cambia nell'allenara ragazzi giovani come Dybala e Rugani?

Questi ragazzi hanno bisogno di una guida e di insegnamenti, di malizia, anche se hanno giocato molte partite. L'esperienza non si compra, la si fa giocando. Gradualmente cresceranno tutti, non bisogna buttarli allo sbaraglio per non bruciarli. Le partenze importanti saranno uno stimolo perché lavorando bene coi giocatori che sono arrivati, abbiamo la possibilità di costruire una squadra in grado di vincere in Italia e in Europa per i prossimi anni. Il nostro obiettivo quest'anno è migliorare noi stessi, giocare meglio e migliorare i singoli giocatori

Chi si è rinforzata di più tra le avversarie?

Tanti stanno facendo un ottimo mercato, le due milanesi le ritroveremo a lottare per il campionato. La Roma era già forte e dipenderà da come si muoverà. Il Napoli sta cambiando fisionomia di gioco, sarà un campionato più equilibrato dell'anno scorso. Ritroveremo due società come Inter e Milan abituate a vincere

Come sta Khedira dal punto di vista fisico?

Sami si è presentato in buone condizioni e con grande entusiasmo. Ha voglia di riprendersi quello che ha perso a Madrid per l'infortunio e non solo. E' un arrivo importante e carismatico

In caso di Triplete avrebbe lasciato la panchina da vincitore?

No, credo che sarei rimasto perché quest'anno la società ha voluto rinnovare la sfida. Tante partenze e tanti stimoli

Coman come lo vede tatticamente?

Ha giocato poco l'anno scorso, ma anche partite importanti. Non è solo veloce, ha grandi qualità tecniche e fisiche. Quest'anno farà meglio e sarà cresciuto, il parco attaccanti con lui è molto importante e ben mixato

La Juventus è la squadra da battere?

Direi di sì, perché siamo ancora forti nonostante le partenze importanti. Siamo ancora favoriti, ma sarà più difficile perché ci saranno le milanesi

Che impressione le ha fatto Vadalà?

L'ho visto solo una volta poi si è fatto male. Deve crescere e imparare, a vederlo così posso dire che sa giocare a calcio, ma è presto