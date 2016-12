Juventus, Allegri si gode il solito Higuain

Può cambiare maglia, ma non perderà mai il vizio di fare gol. Gonzalo Higuain ha colpito al terzo pallone giocato in maglia bianconera, dopo 8 minuti e qualche manciata di secondi dal suo ingresso in campo: ed è stata subito vittoria sulla Fiorentina (2-1) e primi tre punti di quella cavalcata che a maggio dovrebbe sancire la storia con il sesto tricolore di fila. Del vizio del gol del Pipita, se ne sono subito accorti a Torino, sponda juventina. Non che all'ombra della Mole Antonelliana avessero qualche dubbio, ma in ogni angolo del mondo un po' di scetticismo esiste sempre. Gli avversari, soprattutto chi teme la supremazia (almeno in Italia) della Juventus, non avevano perso tempo nel criticare la condizione fisica di Higuain, apparso un po' Gordito. Massimiliano Allegri ha lavorato e lavorerà su questo, ma già qualcosa di buono con l'attaccante argentino il tecnico bianconero ha fatto.



E la gara con la Fiorentina ne è il risultato. Un punto di partenza straordinario per un giocatore che ha detto addio a Napoli e al Napoli, città e squadra che lo avevano incoronato Re indiscusso. Ha detto addio, con tanto di polemiche e insulti (per ultimi, quelli sul profilo Instagram del Pipita), per cercare nuove avventure e vincere tutto, accettando un super contratto. Nel calcio di episodi così ce ne sono centinaia e colpiscono quei giocatori che un po' di storia l'hanno scritta. Adesso alla Juventus Higuain avrà l'onore di competere su tutti i fronti, Champions League compresa. Era il suo sogno e cercherà di realizzarlo. Iniziando dal gol contro la Fiorentina e dai primi tre punti. E ne siamo certi, nemmeno lui si sarebbe mai aspettato un avvio del genere, dopo i 36 gol (record assoluto in serie A) firmati nella scorsa stagione.