Juventus, Allegri ritrova Morata e lancia la volata

Ora che l'ha ammesso anche Allegri siamo tutti più tranquilli: "Da qui alla fine sarà un mini-campionato tra Juventus e Napoli". Potenzialmente fatta fuori l'Inter in Coppa Italia - e demolite le certezze dei nerazzurri - i bianconeri possono esibire il loro sorriso a trentadue denti migliore: si è sbloccato Morata. Un ritorno in grande stile con una prestazione super in una partita sentita dai tifosi e appena in tempo per il tour de force stagionale, dal Napoli alla doppia sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Tempismo perfetto si potrebbe dire se lo spagnolo confermerà sul campo di aver lasciato alle spalle il periodo buio. Un'arma in più, e che arma, per Allegri che in cuor suo spera di poter contare sul miglior Morata per continuare la strada intrapresa su tre fronti. Il 3-0 dello Stadium all'Inter in tal senso lascia ben sperare. In primis per la doppietta, ma anche per la prestazione dello spagnolo che ha toccato i livelli della scorsa stagione muovendosi da attaccante vero e soprattutto moderno. Ha condiviso le botte con Mandzukic, l'ha cercato spesso e mostrato la voglia di rinascere meritandosi l'ovazione dei tifosi.



Poter contare sul vero Morata sarebbe fondamentale per la Juventus alla vigilia del mese decisivo per la stagione. Si parte il 13 febbraio nello scontro diretto in casa contro il Napoli, poi c'è il Bayern in Champions per l'impresa. Difficile, ma non impossibile, magari con Morata attore protagonista tanto quanto Dybala, Pogba e Mandzukic.