Juventus, Allegri risponde a De Laurentiis: "Non alzi i toni"

00:08 - La vittoria a Napoli ha ridato il sorriso a Massimiliano Allegri e nemmeno la polemica di De Laurentiis è riuscito a spegnerlo: "Ho visto un ottimo Tagliavento - ha replicato il tecnico della Juventus -. Non deve alzare i toni e alimentare la cultura del sospetto". Sul bel 3-1: "Era importante vincere e non era facile farlo al San Paolo. Siamo riusciti a contenere bene l'attacco del Napoli, gestendo al meglio la partita".

Tornando sugli episodi arbitrali criticati da De Laurentiis, Allegri a Premium Calcio commenta: "In una partita ci possono stare degli errori. Contro Inter e Samp siamo stati penalizzati, tutti abbiamo decisioni contro e a favore in un campionato. O decidiamo di star tutti zitti o facciamo confusione, sono scelte e in Italia la cultura del sospetto è fortissima. Tagliavento ha arbitrato bene". Della partita il tecnico è soddisfatto: "La Juve ha fatto bene nel primo tempo sbagliando poi molto passaggi, poi c'è stato il ritorno dell'altra squadra, fortunatamente abbiamo gestito bene il 3-1 ma dobbiamo giocare meglio tecnicamente quando gli avversari ti vengono a dare pressione".

Infine un ritorno al passato: "Quanto fatto di buono nella precedente gestione nessuno lo toglie. Sarà dura vincere il campionato perché per farlo servono grandi prestazioni con fase offensiva e difensiva. Non è scritto da nessuna parte che la Juventus debba vincere facilmente lo scudetto. Ci proveremo, lotteremo fino alla fine ma non sarà semplice".



Concretezza, gruppo e colpi dei campioni: niente #fiuuu, solo #fjuuuve !

— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 11 Gennaio 2015