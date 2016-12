Juventus: Allegri recupera Chiellini e Alex Sandro, ma c'è ansia per Marchisio

La Juventus è in ansia per Marchisio, in vista del ritorno contro il Bayern in programma il 16 marzo. Il centrocampista salterà sicuramente la gara di domenica sera contro l'Inter: al suo posto scalpita Hernanes, che ha ben figurato in Champions. Marchisio domani si sottoporrà a degli accertamenti. Ma Allegri può tirare un sospiro di sollievo per Chiellini e Alex Sandro: entrambi saranno a disposizione per il match contro i nerazzurri.