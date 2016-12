24 febbraio 2016 Juventus: Allegri punta tutto su Dybala Con il gol del 2-1 lʼargentino ha riaperto il match: appuntamento in Germania il 16 marzo

E' la Juventus di Dybala. Lo è sempre di più e sarà così per molto tempo ancora. Massimiliano Allegri ha trovato il suo leader, che incarna alla perfezione i valori bianconeri. Pagato 40 milioni dal Palermo (32+8 di bonus), l'argentino ha dimostrato di valerli tutti. Anzi, in pochi mesi ha raddoppiato il suo valore, grazie alle 17 reti in 36 partite. Con quello siglato al Bayern Monaco di Pep Guardiola, è andato a segno in tutte e 4 le competizioni disputate: Supercoppa Italiana, campionato, Coppa Italia e Champions League appunto. Per la gara del ritorno, in programma a Monaco di Baviera il 16 marzo, tutto il mondo bianconero si aggrappa a Dybala, La Joya.



Bravissimo a inserirsi sul passaggio di Mandzukic (grande ex della partita e protagonista di un testa a testa con il rivale Lewandowski), l'argentino ha riaperto il match. Poi, il pareggio firmato da Sturaro ha fatto il resto. Adesso Allegri ci crede, anche perché la Juve ha sempre passato il turno in Champions, dopo un pari casalingo all'andata nella fase a eliminazione diretta (3 volte su 3). Ma c'è da dire che soltanto il 21% delle squadre ha strappato la qualificazione al turno successivo pareggiando 2-2 in casa. Tocca ai bianconeri sfatare questo tabù. Non sarà facile, servirà un'impresa, ma la Juventus vista nel secondo tempo può eliminare il Bayern. Certo, ci vorrà anche fortuna. Ma con un Dybala così non si parte mai battuti.

LE STATISTICHE4 gol e 1 assist per Muller nelle ultime 4 presenze in Champions League

Muller aveva gia segnato contro la Juve nell'aprile 2013 in casa

La Juve non subiva gol in casa in Champions dal maggio 2015 contro il Real Madrid

I bianconeri subiscono gol in Champions contro il Bayern da 4 sfide di fila

La Juve non aveva mai subito 4 tiri nello specchio nel primo tempo in questa stagione (tutte le competizioni)

Primo gol di Robben in Champions League contro la Juventus: per lui 2 gol e 1 assist nelle ultime tre presenze in Champions

Dybala ha segnato il suo primo gol in Champions League, alla sua settima presenza nella competizione

Anche per Sturaro primo gol in Champions, alla settima presenza

La Juve non segnava due gol al Bayern dal novembre 2005 (Juve-Bayern 2-1)

La Juve ha sempre passato il turno in Champions League dopo un pari interno all'andata nella fase a eliminazione diretta (3 volte su 3)

Sette tiri nello specchio per la Juve stasera: solo contro il Siviglia (fuori casa) ha fatto meglio in questa CL, 8

Di contro, solo contro l'Arsenal (8) il Bayern ha subito piu tiri nello specchio che contro la Juve in questa CL.