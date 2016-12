Juventus, Allegri: "Obiettivi tutti raggiunti. Conte? Sms solo dopo lo scudetto"

Due finali alle porte, Coppa Italia e Champions , ma per la Juventus di Allegri c'è prima la trasferta con l'Inter: "Andremo a San Siro per fare una bella partita e far giocare chi ha avuto meno possibilità quest'anno - ha dichiarato il tecnico segnalando cinque esclusioni illustri -. Tutti pensiamo a Berlino, ma gli obiettivi sono stati raggiunti". Poi la rivelazione: " Conte mi ha mandato un sms solo dopo la vittoria dello scudetto".

LE PAROLE IN CONFERENZA

Come si presenta la Juventus a San Siro?

Andremo al completo anche se lascerò a casa qualcuno dei più utilizzati. Avrò la possibilità di far rifiatare qualcuno che ha giocato di più, anche perché mercoledì abbiamo la finale di Coppa Italia. Stiamo pensando tutti a Berlino, ma anche la Coppa Italia è un obiettivo importante visto che manca da venti anni. Comunque è sempre Inter-Juventus, andremo a San Siro a fare una bella partita

Che emozioni hai dopo Madrid?

E' un bel traguardo arrivare in finale di Champions. Nessuno se lo aspettava all'inizio, ma ci siamo arrivati con merito e giocando alla grande a Madrid. E' cresciuta l'autostima e la consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo interpretare bene le partite

La festa scudetto in città è in programma?

Non so quando ci sarà la festa, penso dopo Napoli. Dobbiamo preparare la finale di Berlino senza l'ansia di doverla giocare. Affrontiamo una squadra fortissima, non sarà facile ma non dobbiamo arrivarci con troppo stress addosso. Ci giocheremo le nostre possibilità

A cosa servono queste partite di campionato?

Gli stimoli non devono mai mancare, poi è una possibilità per chi ha giocato meno di fare minuti e tenere la condizioni. Recuperiamo Asamoah e Romulo. Servono per mantenere una buona condizione da qui al 6 giugno

Quali erano gli obiettivi a inizio stagione quando arrivò?

Vincere il quarto scudetto di fila, poi arrivare ai quarti di Champions League. Al momento abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, ma mancano due partite importanti che vanno affrontate una per volta

Come ha fatto ad arrivare in finale di Champions?

Abbiamo giocatori di livello mondiale. Per raggiungere questi traguardi serve bravura, ma anche un pizzico di fortuna. La Champions è così. Questa squadra però può ancora migliorare tanto a livello di gioco e velocità.

Qual è il messaggio più bello che ha ricevuto?

Ne sono arrivati talmente tanti che è difficile dire quale ha fatto più piacere. Sono felice che abbiamo dato una grande gioia ai tifosi della Juventus. Galliani e Cellino mi hanno scritto, con loro ho un ottimo rapporto. Sono state tappe importanti della mia carriera. Conte mi ha scritto solo dopo la vittoria del campionato

Quali sono stati i due momenti chiavi della stagione?

Sul campo è stata la partita di Napoli perché era un momento importante, sia per il campionato che per come abbiamo giocato a livello caratteriale. Abbiamo dimostrato di avere ancora fame e voglia di fare cose straordinarie. Fuori dal campo, non lo so.

Cosa le ha detto Buffon dopo la conquista della finale?

Ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse, è venti anni che è sempre al top ma ha ancora una voglia matta di giocare e vincere. Gigi ha qualità umane importanti, non è un bambino e sa anche lui che non ha tanti anni di carriera davanti. Per lui l'obiettivo è ancora più importante

Questo sarà l'anno zero del calcio italiano a livello europeo?

Sono dispiaciuto per Napoli e Fiorentina in Europa League, ero convinto che almeno una ce l'avrebbe fatta. Il calcio italiano esce vittorioso a livello europeo. Non credo sia tutto da buttare nel nostro calcio, ma si parla sempre molto bene degli altri e mai dei nostri giocatori. Abbiamo tanti giocatori italiani bravi, ma fatichiamo a farli giocare. Servono infrastrutture nuove, lavorando col settore giovanile e senza cambiare la nostra cultura calcistica

Chi rimarrà a casa?

Tevez, Pirlo, Buffon, Evra e Vidal

Farà un fioretto per la vittoria in Champions?

No, non credo ne farò una

Quando firmerà il rinnovo?

Non c'è tempo adesso