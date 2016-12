Juventus, Allegri: "Non sono preoccupato, fatta una grande gara"

Massimiliano Allegri applaude la sua Juventus nonostante la sconfitta contro il Napoli . "Non sono assolutamente preoccupato, qualcuno pensa che sono matto ma non ho nulla da rimproverare ai miei. Abbiamo concesso 5 contropiedi al Napoli. Abbiamo giocato con coraggio - ha detto ai microfoni di "Serie A Live" in onda su Premium - Non voglio facce da funerale. Quando tutti pensano di farmi il funerale poi si ricredono".

La sua Juve ha soli 5 punti in classifica, ma Allegri non si fascia la testa e pensa solo a lavorare e al prossimo impegno di Champions contro il Siviglia. "Abbiamo giocato contro un bel Napoli, sapevamo che la gara sarebbe stata difficile ma stasera sono molto più sereno rispetto ad altre volte. Faccio l'allenatore per cui sono sempre nel mirino, io in particolare perché in tanti non aspettavano altro, ma adesso inizio a divertirmi. Nella vita e nel calcio capitano i momenti di difficoltà, bisogna lavorare e cercare di superarli. Adesso serve positività per le prossime partite. Sono abbastanza lucido, stasera non rimprovero niente ai ragazzi. 5 punti sono pochi ma la classifica non si può cambiare, possiamo fare solo delle vittorie. Stasera ho visto anche una crescita sul piano della personalità".



"Cosa manca rispetto alla Juve dello scorso anno? I punti. Io vedo la partita nel mio modo, conta solo quello che vedo io e in questi anni ho quasi sempre avuto ragione. Cuadrado? Quando è entrato abbiamo giocato con lui e Morata dietro Zaza, poi ha fatto il terzino nel finale. Speriamo di recuperare tutti il prima possibile. Le squadre si giudicano dopo i risultati, io devo farlo dopo la prestazione".