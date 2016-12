Juventus, Allegri non si accontenta: "Possiamo giocare meglio"

23:30 - La vittoria sul Milan ha soddisfatto il tecnico della Juventus: "Possiamo giocare meglio - ha commentato Allegri -, ma sono soddisfatto della partita fatta dai ragazzi. Dobbiamo essere più bravi e attenti nella costruzione di gioco per non subire ripartenze pericolose". Nessuna rivincita sul recente passato: "Io lavoro per vincere con la Juventus, insieme possiamo toglierci soddisfazioni". Un appunto a Pogba: "A volte esagera, ma è fortissimo".

"Abbiamo fatto una buona partita sia fino all'1-0 che dopo, poi però siamo stati un po' superficiali nelle ripartenze - ha commentato Allegri a Premium Calcio -. Abbiamo patito sui calci piazzati a sfavore, ma la squadra ha creato molto pur sbagliando qualcosa nelle scelte finali. Dobbiamo essere più bravi e attenti in fase di costruzione di gioco perché rischiamo troppo nelle ripartenze". Pogba un po' sottotono: "Può giocare molto meglio e giocare più semplice. Deve crescere molto, è straordinario ma a volte si intestardisce nelle cose che non gli riescono. Ma è un passaggio verso la consacrazione finale". La Roma ora è dieci lunghezze: "Battere il Milan è sempre importante. Questa vittoria però serve anche sul piano psicologico".

Nessuna rivincita contro il Milan: "No, alleno la Juventus e devo lavorare per fare giocare bene i ragazzi. Insieme possiamo toglierci soddisfazioni". Si è sbloccato anche Morata: "Ha bisogno di tempo per crescere, ma pur giocando poco ha già fatto diversi gol. Sta crescendo bene e aveva bisogno di pazienza per ambientarsi nel nostro calcio". Un po' meno brillante è apparso Pirlo: "Sta facendo un gran lavoro in fase difensiva rubando molto palloni. Poi ci dà geometria e sa diventare determinante quando si spinge davanti. Sono molto contento di lui". Sulla sfondo c'è la doppia sfida col Borussia Dortmund: "Non sto pensando a loro, prima ci sono diverse partite di campionato. Possiamo giocare meglio, questo sì, ma saremo preparati alla Champions".