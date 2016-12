Juventus, Allegri: "Non pensiamo al record di Conte"

I giornali inglesi insistono che lei allenerà il Chelsea.

"Questo domandatelo alla società perché io ho un contratto, ma se domani mattina mi esonera non sarò più l'allenatore della Juventus. Questo non si può dire perché bisogna fare dei risultati, in questo momento li stiamo facendo, ma bisogna continuare. Ripeto, bisogna essere concentrati indipendentemente da quello che si dice, quello che io leggo, sul campionato, sulla Coppa Italia, arrivare per la seconda volta in finale non sarebbe male. E in Champions magari arrivare in finale"



L'infortunio di Mandzukic vi spinge sul mercato per un attaccante?

"Ma non starà fermo tutta la stagione. Non prendiamo attaccanti tanto per prenderli. Morata? Già in allenamento faceva gol e ha segnato anche in coppa".



L'Inter è ancora la favorita?

"Non lo è perché davanti c'è il Napoli. Ma i nerazzurri non sono tagliati fuori dalla lotta scudetto. Il calcio va affrontato con grande equilibrio. In Coppa contro di loro abbiamo ottenuto una bella vittoria. Diamo anche i meriti alla Juve del successo".



Se qualcuno sottovaluterà il Chievo, rischia di non giocare in Champions l'andata degli ottavi?

"Nessuno rischia il Bayern Monaco, è tra un mese. Non bisogna esagerare. Tutti abbiamo obiettivi chiari. Non bisogna abbassare l'attenzione".



Che gara si aspetta?

"C'è molta competizione nel gruppo e vogliono giocare tutti. Non possiamo avere distrazioni, anche perché siamo secondi. Domani, giocando prima del Napoli, avremo la possibilità di essere in testa al campionato. Domani bisogna vincere senza pensare alle altre 11 vittorie consecutive".



Si aspetta qualcosa nel mercato in mezzo al campo?

"Il colpo last minute è Pereira. E' convocato, quindi rientra. L'anno scorso lui ha fatto benissimo anche come interno di centrocampo. Ed è molto offensivo".



Riposerà qualcuno tra Bonucci e Chiellini?

"Bonucci gioca, per Chiellini deciderò domani. Rugani sta bene e anche Barzagli e Careces sta abbastanza bene. Abbiamo perso Mandzukic e Asamoah, tanto mi farete una domanda su di loro. Così vi anticipo io. Speriamo di avere Mandzukic per la prima gara contro il Bayern Monaco".



Se vincete, arriverete a 12 successi di fila. Eguaglierete il record di Conte.

"Per vincere lo scudetto non basta fare 12 vittorie di fila perché da qui alla fine mancano 17 gare. Se poi nelle ultime gare non riesci a fare punti, non serve a nulla. Quindi non ci interessa quel record. Dovremo stare attenti al Chievo perché è una squadra che corre molto e pressa. Poi, domani si gioca alle 12.30: bisogna svegliarsi subito ed essere pronti".