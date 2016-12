Juventus, Allegri: "Non è una mini fuga scudetto"

Massimiliano Allegri non vuole sentire parlare di mini fuga scudetto. "Il campionato è lungo, noi l'anno scorso dopo 10 giornate avevamo 11 punti di ritardo dalla prima. Le partite bisogna giocarle e vincerle, sento sempre che questa Juve ha già vinto tutto ma non è così. La rosa è forte e competitiva, ma oggi abbiamo rischiato di prendere il 3-2 e riaprire la gara". E su Higuain : "Gonzalo fa la differenza".

Il tecnico bianconero ha poi continuato: "Noi dobbiamo avere più equilibrio dietro. Abbiamo fatto bene nei primi 20 minuti, ma dobbiamo migliorare nel difendere, abbiamo concesso troppi tiri e poi dovevamo gestire meglio la palla sul 3-0. Tecnicamente i ragazzi hanno fatto bene in avanti, dobbiamo migliorare e recuperare il nostro dna difensivo. Il campionato italiano è difficile, bisogna valutare la condizione fisica, poi tecnicamente la squadra è più forte. La posizione di Pjanic? Lui si muove per tutto il campo, ma va sempre a cercare la zona centrale. Credo che in futuro diventerà un grande regista davanti alla difesa. Marotta ha detto che la Champions non è un'ossessione? Nei grandi club, come lo è la Juve, bisogna sempre puntare a fare il massimo, anche quando sono arrivato l'obiettivo era vincerla", le sue parole a Premium Sport.