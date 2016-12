Juventus, Allegri: "Non dobbiamo perdere qualità"

Contro la Primavera la Juventus ha chiuso un precampionato ricco di infortuni. Allegri però non è preoccupato: "Siamo una squadra unica e dobbiamo trovare equilibrio - ha commentato -. Il ko di Marchisio è stata sfortuna, gli altri stanno recuperando. Morata rientra in gruppo martedì, spero di averlo pronto per la Roma". Qualcuno arriverà dal mercato come Alex Sandro : "Sono molto sereno, non dobbiamo perdere la qualità".

L'emergenza è a centrocampo dove oltre agli addii di Pirlo e Vidal si sono sommati gli infortuni di Khedira e Marchisio : "Pogba l'ho provato come vice Marchisio, ma avrà tempo per cambiare. Può fare anche il trequartista ma sarebbe adattato, diciamo che non è un Nedved. Speriamo di recuperare presto Asamoah, ma comunque sono tranquillo in tanti stanno recuperando". Dal campo è uscito Mandzukic : "Ha preso una botta, niente di grave. Se non dovesse esserci lui con l'Udinese, giocherà un altro. Sono molto sereno".

"La squadra ha svolto un buon allenamento - ha continuato Allegri dopo l'1-0 firmato Pogba nella classica sfida in famiglia a Villar Perosa -, sono soddisfatto e ho avuto indicazioni positive anche da Chiellini. Sarà una stagione impegnativa, lo sappiamo, ci sono molte squadre all'altezza e credo che serviranno meno punti dell'anno scorso per vincere. L'obiettivo iniziale era la Supercoppa e l'abbiamo centrato, pur forzando un po'".

BUFFON: "VINCERE SARA' PIU' DIFFICILE, MA..."

Il tormentone fino a che non sarà il campo a parlare è: "Questa Juve è più o meno forte di prima?". La risposta non la sa dare nessuno, nemmeno Buffon: "Non si può dire, sicuramente è una squadra rinnovata quasi cambiata dalle fondamenta perché sono andati via giocatori pesanti, di personalità e che ci avevano aiutato a vincere tantissimo. Ne sono arrivati altri, ma penso con lo stesso valore ma più giovani. Vincere sarà sicuramente più difficile - ha continuato il capitano juventino -, avremo qualche problemino in più ma non dobbiamo abdicare in partenza".

In assenza di Marchisio davanti alla difesa ha giocato Pogba, autore del gol vittoria: "Sono andato bene, mi sono trovato a mio agio. Se serve alla squadra gioco lì anche tutto l'anno. Siamo stanchi, ma abbiamo lavorato per l'esordio in campionato".